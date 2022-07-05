Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Санкт-петербургский клуб «Зенит» и баскетболист Дмитрий Кулагин будут считать инцидент с положительной допинг-пробой недоразумением. Об этом 5 июля заявил генеральный директор клуба Александр Церковный.

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«Мы с Дмитрием договорились считать это досадным недоразумением, из которого будут сделаны правильные выводы», — приводит слова Церковного ТАСС.

По его словам, учитывая минимальный срок дисквалификации Кулагина, можно судить об отсутствии чего-то серьёзного.

Он добавил, что результат исследований на допинг пришёл после всех финальных игр сезона 2021/22, а отсутствие Кулагина в составе было связано с состоянием здоровья игрока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Кулагина на три месяца за нарушение антидопинговых правил. В начале июня он вместе командой стал победителем Единой лиги ВТБ.