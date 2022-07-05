Междуреченск, Кемеровская область, 5 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В кузбасской шахте «Распадская — Коксовая» на момент аварии находились 190 человек. Уточненные данные сообщили в МЧС России.

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«На поверхность выведено 188 человек. Продолжаются поиски двоих горняков», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что двум горнякам, которых уже вывели на поверхность, понадобилась помощь медиков.

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