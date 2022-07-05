Москва, , 14:30 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла пакет законопроектов о создании в России общественно-государственного общероссийского движения «Большая перемена», передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Консолидировано мы решили убрать из законопроекта название движения… До конца лета каждый родитель и ребенок смогут отправить свою идею о том, какая должна быть кричалка, атрибутика, цвет, флаг, гимн, название на сайт «Движение. дети», — отметил глава комитет Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

В ходе дискуссии парламентарий пообещал, что название «Орлята» будет предложено молодежи в качестве одного из вариантов названий будущего движения.

Устанавливается структура движения, определяется порядок учреждения движения, структура органов управления и порядок осуществления основной деятельности.

Законопроект был доработан ко второму чтению.

Устанавливается, что программа воспитательной работы движения, связанные с этой программой методические и иные материалы разрабатываются Минпросвещения России совместно с правлением движения на основе примерной рабочей программы воспитания и в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации, а также утвержденной правительством стратегией развития воспитания в Российской Федерации и утверждаются наблюдательным советом движения.

Кроме того, предусматриваются меры поддержки, которые оказывают движению органы публичной власти различных уровней.

Скорректированы положения об участниках движения. Так, участниками движения смогут стать несовершеннолетние лица, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, высшего образования, и иные лица, определенные уставом движения (участники-обучающиеся), а также совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего и (или) среднего профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников-обучающихся (участники-наставники). Участниками-наставниками не могут являться лица, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ не допускаются к педагогической деятельности, лица, которые в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» не могут быть учредителями (участниками, членами) некоммерческих организаций, иностранные агенты.

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