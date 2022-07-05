Челябинск, 5 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Житель Челябинской области задержан за убийства двоих дальнобойщиков. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Одно из них было совершено в Башкирии в мае 2008 года. Погибшим оказался житель Петербурга. Аналогичное преступление было совершено в Самарской области в 1998 году.

Сейчас 45-летний гражданин помещён под стражу. Следователи устанавливают его причастность к иным преступным эпизодам.