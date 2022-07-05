Городовиковский район, Калмыкия, 5 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Калмыкии из-за крупной коммунальной аварии в Городовиковске без воды остались более тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 5 июля.

Meditations Кран без воды

Порыв магистральной трубы диаметром 250 мм случился на улице Садовой утром 5 июля. В зону отключения водоснабжения попали 13 улиц частного жилого сектора (727 частных домов, в которых проживают 1052 человека).

К месту происшествия направлена группа Городовиковского пожарно-спасательного гарнизона и бригада МУП «Благоустройство». Устранить коммунальную аварию планируется к концу дня 5 июля.