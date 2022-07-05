Ташкент, 5 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Процессы в мире приводят к снижению производства основных видом продуктов питания и подорожанию сельхоз продукции, поэтому тюркским странам нужно усилить сотрудничество в аграрной сфере. Об этом 5 июля на первом заседании министров сельского хозяйства государств–членов Организации тюркских государств (ОТГ) заявил глава минсельхоза Казахстана Ербол Карашукеев, сообщает пресс-служба ведомства.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

«Для развития сотрудничества в аграрной сфере между нашими странами необходимо адаптировать ОТГ к новым реалиям и приоритетным направлениям сотрудничества», — сказал казахстанский министр.

Сообщается, что Карашукеев призвал представителей других стран расширить использование между странами форвардных контрактов, нарастить сотрудничество и кооперацию между странами в аграрной сфере, животноводстве, поставке элитных семян.

Кроме того, Карашукеев призвал снимать торговые барьеры в рамках ОТГ для сельхозпродукции, признавать сертификаты стран-партнёров и создать таким образом «зелёные коридоры» для продуктов питания.

Напомним, заседание министров сельского хозяйства ОТГ проходит в Ташкенте. На нём присутствуют также представители Узбекистана, Турции, Киргизии, Венгрии и Азербайджана.