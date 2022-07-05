Курган, , 14:28 — REGNUM В Курганской области за сутки на 5 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, выписаны по выздоровлению 17 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 13 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 5 июля выявлен 105 191 случай заражения коронавирусом, выздоровели 103 415 человек, скончался 1441 пациент (ни одного человека за сутки).

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