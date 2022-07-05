Междуреченск, Кемеровская область, , 14:28 — REGNUM На шахте «Распадская — Коксовая» в Кузбассе проводятся поисково — спасательные работы. Об этом сообщили в МЧС России.

Шахта Geograph.org.uk

«В 12:07 (время московское) поступило сообщение об обрушении горной породы на шахте «Распадская — Коксовая». В шахте находилось 189 человек. Люди выводятся на поверхность», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В МЧС России уточнили, что на поверхность выведены 46 человек, двум понадобилась помощь медиков, ещё два человека не выходят на связь.

Напомним, что всего на момент аварии в шахте находились около 200 горняков.

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