Пермь, 5 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрит дело о серии краже дорогих велосипедов, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Велосипеды

Фигурантами дела являются трое жителей столицы Пермского края. Установлено, что молодые люди с июня по сентябрь 2021 года похитили 68 велосипедов. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Кражи происходили на парковках, из подъездов домов и дворов, где велосипеды находились без присмотра. Потерпевшими по делу проходят 69 человек. Из них 38 гражданам причинён значительный ущерб. Стоимость похищенного имущества оценивалась в сумме более 60 тыс. рублей.