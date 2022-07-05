Минск, 5 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Маховик санкций превращает зерно в оружие, способное разрушить рынки продовольствия. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 5 июля на совещании с членами Совета министров и губернаторами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

По его словам, зерно превратилось в элемент большой политики. Повышение цен на зерновые обернётся мгновенным подорожанием других видов продовольствия, в том числе продукции животноводства.

«Безумный маховик санкций в отношении удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок — фрахт, страховка — грозит сорвать и последующие агросезоны, и просто обрушить рынки продовольствия», — приводит слова Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он добавил, что в 2008 году на пшеницу подскочили цены, и это закончилось «арабской весной». Когда наступает голод, начинаются войны.

По его словам, голод наступит, и не потому, что с Украины не вывезли зерно, а Россия находится под санкциями. Эту ситуацию нагнетают в мире.

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