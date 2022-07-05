Донецк, , 14:26 — REGNUM На Донецкое направление перебрасываются подразделения Луганской и Донецкой Народных Республик, принимавшие участие в освобождении ЛНР. Об этом 5 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

Он напомнил, что на сегодня территория ЛНР полностью освобождена.

«Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский», — рассказал Пушилин журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная спецоперация России на Украине будет продолжена до выполнения поставленных задач.