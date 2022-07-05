Ачинск, Красноярский край, , 14:26 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края полицейские работают на месте ДТП, в результате которого погибла пенсионерка. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по региону.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

ДТП произошло днём 5 июля на улице Культуры в Ачинске. Автомобиль «Тойота» под управлением 55-летнего водителя, двигаясь задним ходом по придомовой территории, сбил 87-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.

Как уточнили в ведомстве, освидетельствование не выявило состояния опьянения у водителя. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, начата доследственная проверка по факту ДТП с участием рейсового автобуса под Нижним Новгородом.

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