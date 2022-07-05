Алапаевск, Свердловская область, , 14:31 — REGNUM Двое свердловчан предстанут перед судом по обвинению в незаконной рубке леса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2021 года свердловчане незаконно вырубили лесные насаждения на территории учреждения «Алапаевское лесничество». Лесному фонду был причинён ущерб в размере 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Алапаевский городской суд.