Донецк, 5 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны вооружённых украинских формирований шахта имени Засядько осталась без электричества. Об этом 5 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«В результате обстрела ВФУ (вооружённых формирований Украины — ред.) в Донецке обесточена шахта им. Засядько», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент в шахте остаются 66 горняков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омске создают второй мурал в честь героя спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.