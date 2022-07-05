Москва, 5 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В России наблюдается невероятно бережное отношение к этнокультурному разнообразию. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 5 июля заявил руководитель федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков, выступая на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».

Duma.gov.ru Евгений Примаков

Он отметил, что на сегодняшний день есть негативный опыт многих стран, которые склоняются к идее ассимиляции, выравнивания культурного разнообразия, размывания этнокультурных традиций.

«Мы на примере некоторых наших соседей видим, к каким трагическим последствиям это приводит, — сказал Примаков. — При этом в России наблюдается невероятно бережное отношение к этнокультурному разнообразию, к особенностям языков. И их сохранение является одной из важнейших государственных задач. В России существует особый, отдельный подход к сохранению этнокультурного и языкового разнообразия. Мы живем в симфонии, не стремясь к ассимиляции, размыванию, унификации и так далее. Этот опыт необходимо транслировать, и это то, чему многие страны могли бы и позавидовать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сохранение в РФ разнообразия языков назвали долгосрочным и абсолютным приоритетом.