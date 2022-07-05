Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски на рабочем месте и дома у главы Управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерала-майора Алексея Семёнова. Об этом 5 июля сообщило издание 47news со ссылкой на источник.

Андрей Стенин Сотрудник ФСБ при обыске

Обыски, проводимые сотрудниками ФСБ и СКР, начались утром во вторник, 5 июля. Сообщается, что следственные действия связаны с ранее возбуждённым уголовным делом по злоупотреблению должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).

Ранее следственные действия коснулись 11 коммерческих МРЭО города и бывшего начальника регистрационного отдела Управления ГИБДД Романа Пичугина. Также сотрудники правоохранительных органов приходили в дом бывшего заместителя начальника ГУ МВД, генерал-майора Ивана Абакумова и по иным адресам.

Семёнов по-прежнему занимает пост начальника УГИБДД. В 2021 году при попытке уволиться по собственному желанию его заявление не было подписано. При этом пока неизвестно, произойдёт ли задержание Алексея Семёнова.