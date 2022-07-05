Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM В Екатеринбурге огнеборцам удалось локализовать пожар на свалке твёрдых бытовых отходов. Проводится проливка отдельных тлеющих очагов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.

пожар на свалке в Екатеринбурге ГУ МЧС Свердловской области

Площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров. Наблюдались отдельные очаги тления и открытого огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник утром, 5 июля. На месте работали пять единиц пожарной техники и 17 человек личного состава.

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