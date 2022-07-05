Междуреченск, Кемеровская область, 5 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. По факту обрушения породы на кузбасской шахте «Распадская — Коксовая» организована проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

hangela Шахта

Напомним, что сегодня днём, 5 июля, на шахте «Распадская — Коксовая» в Междуреченске произошло обрушение породы.

Читайте также: На кузбасской шахте произошло обрушение

«В настоящее время работы приостановлены, производится эвакуация горняков, — уточнили в ведомстве. — На место происшествия выехали и. о. прокурора города Междуреченска Светлана Гаранина, и. о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев».

В прокуратуре подчеркнули, что ход и результаты проверки взяты на контроль.

Читайте также: В Распадской угольной компании назвали причину обрушения в шахте