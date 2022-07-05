Уфа, , 14:24 — REGNUM 63 школы намерены отремонтировать к 1 сентября 2022 года в Башкирии. Об этом 5 июля сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки региона Альберт Яримов на оперативном совещании республиканского правительства в центре управления Башкирией.

Ремонт в школе Nso.ru

Он сообщил, что с нового учебного года эти школы будут посещать 20 963 учеников.

Яримов отметил, что республика активно включилась в федеральную программу по капремонту и оснащению общеобразовательных организаций.

«Мы защитили дополнительную заявку в Министерстве просвещения России. Это позволит в ближайшие два года отремонтировать 134 школы, в которых обучается 48 070 учеников. Всего до 2026 года в республике обновят 365 учебных заведений», — заявил он, отметив, что суммарная стоимость строительных работ и оснащения составит пять млрд рублей.

Отмечается, что из регионального бюджета на благоустройство пришкольных территорий намерены направить 527 млн рублей.