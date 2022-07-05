Бишкек, , 14:20 — REGNUM На рынке «Дордой» в столице Киргизии сегодня, 5 июля, произошёл крупный пожар — огонь охватил площадь более 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

Дордой - рынок в Киргизии Vmenkov

Возгорание случилось утром около 10:15 по местному времени (7:15 мск) в одной из точек быстрого питания, расположенной на центральном проходе рынка. Затем огонь перекинулся на контейнеры, в которых торгуют одеждой.

На месте чрезвычайного происшествия работали семь пожарных расчетов, спецмашина-водовоз и свыше 60 спасателей.

Около 12:00 по местному времени (9:00 мск) огонь удалось локализовать, а полностью потушить — только в 14:20 (11:20 мск).