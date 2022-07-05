Донецк, 5 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 5 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ ведут обстрел Донбасса

Отмечается, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов города был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и во время него по Донецку было выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ростовская область поможет Донбассу в закладке урожая 2023 года, обеспечив аграриев Донецкой и Луганской Народных Республик семенами зерновых и зернобобовых культур.