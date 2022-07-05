Киев, 5 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Приднестровье устраивает незначительные провокации против Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist «Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Провокации с Приднестровья есть, они мелкие, но они есть», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил об отсутствии у Тирасполя каких-либо агрессивных намерений в отношении соседних государств. Эти слова стали реакцией на угрозы Зеленского нанести удар по Приднестровью в случае, если оттуда будет совершена атака на Украину.

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