Брянск, , 14:28 — REGNUM В причастности к незаконному обороту наркотических средств подозревается 57-летний житель Брянска — мужчина выращивал и перерабатывал запрещенные растения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Наручники Ghanacrusader.com

В селе Малое Полпино в доме супруги подозреваемого оперативники изъяли 66 горшков с кустами запрещённого растения, а также банку с высушенным веществом. Экспертиза подтвердила, что в ней находилось почти 250 граммов готового наркотика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суда он будет дожидаться под стражей.