Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Фильм «Соник 2 в кино» (Sonic the Hedgehog 2) заработала в прокате больше, чем боевик «Анчартед: На картах не значится» (Uncharted). Об этом 5 июля пишет «Канобу».

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

Как отмечает издание, вторая часть картины про ежа Соника стала одной самых кассовых экранизаций игр в истории кино. Мировые сборы «Соник 2 в кино» составляют $401,8 млн, а «Анчартед» — $401,6 млн.

Добавим, что самой прибыльно экранизацией видеоигры остаётся «Варкрафт» ($439 млн). На втором и третьем месте списка значатся «Покемон. Детектив Пикачу» ($433,2 млн) и «Рэмпейдж» ($428 млн) соответственно.

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