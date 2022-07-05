Ставропольский край, 30 сентября, 2013, 14:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлены нарушения при использовании денежных средств, выделенных на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Органами местного самоуправления городов Ставрополя, Невинномысска, Кисловодска, Пятигорска и других районов края выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на бюджетные средства с многочисленными нарушениями закона.

К примеру, администрацией Невинномысска 476 тыс. рублей, выделенных в качестве субсидий, были неправомерно использованы на ремонт участка автодороги, который не является дворовой территорией. По результатам рассмотрения прокурорского представления средства возвращены в краевой бюджет.

Администрацией Благодарненского района не приняты меры к полному освоению денежных средств, выделенных на обустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Администрацией Кисловодска контроль за использованием указанных субсидий не осуществлялся, в результате чего часть работ не была выполнена в предусмотренный соглашениями о получении субсидий срок.

Должностными лицами администрации Пятигорска неправомерно изменены условия контрактов на выполнение работ по обустройству дворовых территорий. Администрацией Ставрополя муниципальные контракты заключены без проведения конкурсных процедур.

По результатам проверки прокурорами городов Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, Благодарненского, Нефтекумского, Новоалександровского районов внесены представления.