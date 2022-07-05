Добрянка, Пермский край, , 14:17 — REGNUM В Пермском крае житель Добрянки, не желая платить алименты девятилетнему ребёнку, сдал тест на отцовство, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мужчина засомневался в родстве. Однако результаты теста развеяли сомнения. Проведенный тест ДНК с вероятностью 99,9% подтвердил родство между мужчиной и мальчиком.

Пермяк накопил долг в общей сложности на 800 тыс. рублей. В отношении должника возбуждали административное дело. Однако исправительные работы не убедили пермяка в том, что он должен помогать сыну. Напротив, понимая, что может грозить до одного года лишения свободы за неуплату алиментов, нарушитель выразил сомнения в своем отцовстве.

«Результаты исследования вместе с материалами уголовного дела были переданы в прокуратуру Добрянка для проверки и дальнейшего направления в суд», — сказали судебные приставы.