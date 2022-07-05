Донецк, 5 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Ситуация в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских боевиков остаётся сложной. Об этом 5 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Ситуация остаётся сложной. Противник понимает всю перспективу, с чем они столкнулись сейчас», — отметил Пушилин.

Поэтому, по его словам, украинские националисты стараются нанести как можно больше ущерба, в том числе и Донецку, чтобы «было трудней и дороже восстанавливать».

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки 4 июля в ходе обстрелов Донецка, совершенных украинскими боевиками, погибли более 30 человек.

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По данным Народной Милиции республики, за этот период украинские войска выпустили более 500 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм миномётов по районам 12 населенных пунктов ДНР.