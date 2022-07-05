Омск, 5 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Омской области обнародовало информацию о состоянии лабораторного контроля по пляжам города Омска по состоянию на 4 июля.

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Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в областном управлении ведомства, мониторинг качества воды в Иртыше, а также песка и качества воды в питьевых фонтанчиках организован совместно с Центром гигиены в Омской области.

Специалисты проверили пляжи «Кировский», «Центральный-1», «Центральный-2», «Первомайский», «Советский». Отобрано 40 проб речной воды, 12 проб песка, пять проб из питьевых фонтанчиков.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований, качество воды в Иртыше не соответствовало требованиям действующих санитарных правил и норм СанПиН. Нарушения по микробиологическим показателям выявлены в районе пляжей «Советский», «Первомайский», «Центральный-1»; по паразитологическим и санитарно-химическим показателям — в районе пляжа «Советский». В пробах песка на пляжах «Центральный-2», «Первомайский», «Кировский» обнаружены возбудители глистных инфекций. При этом водопроводная вода в питьевых фонтанчиках соответствуют гигиеническим нормативам.

Роспотребнадзор по результатам исследования проб качества речной воды Иртыша и песка внёс хозяйствующим субъектам предостережение. Мэру Омска Сергею Шелесту направлено письмо с предложением ограничить использование участков Иртыша, используемых для рекреационного водопользования. Речь идёт об ограничении купания на пляжах.

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в Иртыше на пляжах Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на сегодняшний день работает 21 официальный пляж.

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