Москва, , 14:15 — REGNUM Освобождение города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) стало самой успешной операцией на территории страны. Об этом 5 июля рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его мнению, успех на этом направлении оказался настолько ошеломительным, что о проведении подготовки и непосредственно освобождении населенного пункта будут рассказывать в военных вузах.

«Касательно проведения спецоперации, могу сказать, что Лисичанск войдет в историю, его будут преподавать в военных вузах, как самую успешную операция на территории ЛНР. То, что произошло в Лисичанске переплюнуло те победы, которые мы достигли ранее», — сказал Марочко.

Читайте ранее в этом сюжете: Войска ЛНР начали разминирование Лисичанска и Северодонецка