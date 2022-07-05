Кызыл, , 14:15 — REGNUM Синоптики предупредили жителей Тувы об ухудшении погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

6 и 7 июля местами по республике ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град. Шквалистый ветер силится до 25 и более метров в секунду, возможны пыльные бури.

«Температура воздуха ночью +11, +16°, местами +4, +9°. Температура воздуха днём +22, +27°, местами +15, +20°. Пожароопасность II–III, местами I, IV и V класса», — добавили в ведомстве.