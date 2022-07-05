Москва, , 14:12 — REGNUM В настоящее время в РФ растет стремление ее жителей говорить на своих языках. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 5 июля заявил руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в рамках международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».

Игорь Баринов © Фотоконкурс «Русская цивилизация»

«В нашей стране проживают 193 народа, которые говорят на 277 языках и диалектах, — сказал Баринов. — Поэтому разнообразие языков — это наше национальное достояние и богатство. И их сохранение — долгосрочный и абсолютный приоритет. Всё это закреплено в Конституции Российской Федерации, в федеральном и региональном законодательстве. Поддержка оказывается на всех уровнях власти. В том числе в таких важнейших социальных институтах, как образование, культура, наука, СМИ. Мы создаем возможности для реализации общественных инициатив. Безусловно, языки народов России имеют разный статус, находятся на разной степени изученности, имеют разную степень уязвимости, разное количество носителей».

Соответственно, как пояснил Баринов, применяется дифференцированный подход, и учитываются все факторы.

«В том числе специфические, характерные для того или иного языка. Включая языки коренных, малочисленных народов, численность которых не превышает 50 тысяч человек, — сказал глава ФАДН. — Сегодня многонациональная, многоязычная Российская Федерация — это 105 языков, которые используются в государственной системе образования. 50 языков, на которых ведется теле- и радиовещание. 380 наименований газет на 51 языке. 130 наименований журналов и альманахов на 30 языках. Ежегодно на 70 языках издается более тысячи наименований книг. По всей стране десятки тысяч коллективов народного творчество популяризируют фольклорное, песенное наследие народов России. В настоящее время в системе образования работают более 22 тыс. учителей родного языка».

Как подчеркнул Баринов, в России сформирована уникальная система подготовки научно-педагогических кадров.

«По мнению многих экспертов, российскую политику в отношении языков и культур можно назвать передовой. Да, у нас определенные достижения. Однако это не повод для самоуспокоения. Язык — это живая система, которая находится в постоянном движении и развитии. Мы видим проблемные зоны, и нам есть над чем работать. Главное, что мы сегодня видим, — это рост мотивации жителей России и их стремления говорить на своих языках. Это вселяет уверенность в правильности наших шагов», — подытожил Баринов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сохранение языкового многообразия назвали важным направлением государственной национальной политики.

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