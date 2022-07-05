Москва, , 14:17 — REGNUM Прием заявок на национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» в 2022 году проводиться не будет. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого.

Детское Евровидение Serecki

Подобное решение связано с выходом Первого канала, ВГТРК и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза. Выход компаний стал ответом на отстранение России от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022».

Напомним, 25 февраля 2022 года ЕВС, являющийся организатором «Евровидения», отстранил Россию от участия в конкурсе. Причиной отстранения стало проведение спецоперации на территории Украины.

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