Сочи, Краснодарский край, 5 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Трое подозреваемых в избиении отдыхающего на пляже «Фрегат» в Сочи отправлены под стажу решением Адлерского районного суда, об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 5 июля.

George Hodan Суд

Согласно материала уголовного дела, трое фигурантов подозреваются в том, что 3 июля, на территории пляжа пансионата «Фрегат» «не имея никаких оснований, по надуманному поводу, демонстрируя мнимое превосходство, подыскав предметы, используемые в качестве оружия, умышленно вступили в драку». Свою вину подозреваемые не признают.

Суд согласился с доводами представителя следствия и избрал в отношении троих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 3 сентября 2022 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с избиением туриста сотрудниками пляжа в Сочи разразился после сообщений об этом в соцсетях. 23-летнего мужчину, по данным СМИ, самбиста, избивали несколько человек металлическими палками и прутьями на глазах отдыхающих. Полиция возбудила уголовное дело, сообщалось о задержании четырёх подозреваемых. Тем временем власти Сочи начали проверки всех пляжей города.