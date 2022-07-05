Москва, 5 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Курс американского доллара по отношению к российскому рублю впервые с 8 июня поднялся выше отметки в 60 рублей за одну единицу валюты США. Это 5 июля следует из данных торгов на Московской бирже.

ИА REGNUM Рубль

Согласно данным торговой площадки, курс доллара США расчётами «на завтра» по состоянию на 13:15 мск подрос на 4,75 рубля (9%) до 59,99 рубля. При этом курс евро увеличился на 3,71 рубля (6,5%) — до 61,46 рубля.

Также, по состоянию на 14:50 курс американского доллара составлял 60,2 рубля за одну единицу американской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю по итогам торгов.