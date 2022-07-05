Париж, , 14:11 — REGNUM Франция репатриировала 35 несовершеннолетних детей и 16 женщин, которые находились в лагерях для заключенных джихадистов в Сирии, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Франция осуществила возвращение 35 несовершеннолетних французских детей, которые находились в лагерях на северо-востоке Сирии. Эта операция также включает возвращение 16 матерей из тех же лагерей», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Почти 200 несовершеннолетних детей и 80 матерей находились в контролируемых курдами лагерях на северо-востоке Сирии, где, по данным ООН, условия жизни были «ужасающими». 14 декабря 2021 года 28-летняя француженка, страдающая диабетом, умерла, оставив шестилетнюю девочку сиротой.

В конце апреля правозащитница Клэр Хедон призвала правительство «как можно скорее» репатриировать всех французских детей, содержащихся в лагерях на северо-востоке Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц продолжили «тесную координацию действий по реагированию на ситуацию вокруг Украины» во время рабочего ужина 4 июля в Париже.

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