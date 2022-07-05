Ставрополь, 5 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае раскрыто преступное сообщество, которое под видом косметического концерна обманывало доверчивых граждан, продавая им продукцию премиум-класса в кредит. На скамье подсудимых окажутся семеро участников аферы — один из организаторов и шестеро членов банды. Еще один организатор пока находится в бегах, сообщили 5 июля в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

Как установлено в ходе следствия, фигурантам многоэпизодного уголовного дела удалось обмануть 68 ставропольцев, лишив их свыше 3 млн рублей.

«Злоумышленники действовали на территории Ставрополя под вывеской косметического концерна, выпускающего товары премиум-класса. Подельники учредили организацию, арендовали помещение и под предлогом оказания косметологических услуг убеждали граждан приобрести фирменную продукцию по завышенной цене, а также пройти комплекс процедур, который якобы улучшит состояние их здоровья», — сообщили подробности в МВД.

Мошенники оформляли на обманутых клиентов кредиты и распоряжались полученными денежными средствами в своих целях.