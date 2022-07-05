Мончегорск, Мурманская область, , 14:10 — REGNUM В Мончегорске найден убитым девятилетний мальчик, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Жертва изнасилования LMAP

«Установлено, что вечером 1 июля женщина вернулась домой и обнаружила в квартире тело сына 2013 года рождения с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыл следователь. Он произвёл осмотр и изъял необходимые предметы. Назначен ряд судебных медицинских, генетических и криминалистических экспертиз», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по факту совершения преступления, предусмотренного статьёй «Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как сообщало ИА REGNUM, в Элисте взят под стражу предполагаемый убийца годовалого ребёнка.