Владимир, 5 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Во Владимирской области 5 июля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Семь человек госпитализированы. Всего в области зарегистрирован 152 тыс. 301 случай заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 556 пациентов, в том числе 11 — за последние сутки.

За весь период скончались 3487 человек. Подтвержден один новый летальный случай.