Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Рост экономики Грузии в 2022 году ожидается на уровне 6,7%, а не 6,0%, как было заложено в государственном бюджете. Об этом говорится в заявлении Бюджетного офиса парламента Грузии, обнародованном на сайте законодательного органа.

В парламенте Грузии Parliament.ge

«В текущем году и в среднесрочном периоде сохранится тенденция высокого роста экономики, зафиксированная после пандемии коронавируса, и ещё больше увеличится показатель туризма, на высоком уровне сохранится показатель внешнеторгового оборота и другие экономические показатели», — говорится в сообщении.

Кроме того, в парламенте считают, что во второй половине текущего года начнут снижаться темпы инфляции. Также ожидается ещё большее оживление туристического сектора.

Стоит отметить, что, согласно майскому прогнозу Всемирного банка, рост ВВП Грузии в 2022 году составит 5,5%. Он стал выше, чем в отчете, опубликованном в апреле — 2,5%.

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