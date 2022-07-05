Аддис-Абеба, 11 августа, 2020, 22:11 — ИА Регнум. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в странах Африки в настоящий момент составляет 1 055 964, погибли от эпидемии на континенте 23 582 человека, 11 августа сообщает Africa CDC.

(сс) USAID Больница в Африке

Также Центры контроля заболеваний Африканского союза сообщают о 744 438 пациентах в странах блока, которые к настоящему моменту излечились от COVID-19.

Наибольшее число заражений коронавирусом выявлено в ЮАР (563 598). Страна также находится на первом месте из всех стран Африки по числу смертей от COVID-19 (10 621).

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