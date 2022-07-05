Липецк, 5 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Липецкой области 5 июля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Всего зарегистрирован 152 тыс. 941 случай заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 760 человек выписаны, в том числе 35 — за последние сутки.

За весь период скончались 3792 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.