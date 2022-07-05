Лос-Анджелес, США, , 14:07 — REGNUM Актёр Тайлер Сандерс мог умереть из-за передозировки наркотиков. Об этом 5 июля пишет TMZ, ссылаясь на свои источники.

Тайлер Сандерс Цитата из сериала

По данным издания, у Сандерса уже были проблемы с запрещёнными веществами. Как отмечает источник, в квартире актёра полиция нашла «белый порошок», который может быть наркотиком.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июня 2022 года 18-летний Тайлер Сандерс был найден мёртвым в своём доме в Лос-Анджелесе (США). Актёр известен благодаря эпизодическим ролям в сериалах «9-1-1: Одинокая звезда» и «Бойтесь ходячих мертвецов».