Саратов, , 14:24 — REGNUM Под колесами пассажирского поезда 5 июля в Саратове погиб 17-летний юноша. Об этом сообщает региональный центр медицины катастроф.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной информации, трагедия произошла в 07:15 (местное время) в Гагаринском районе города.

«Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть 17-летнего парня. Он получил травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует ведомство «Взгляд-инфо».

ИА REGNUM напоминает, в Саратове утром 12 мая грузовой поезд сбил насмерть 41-летнего мужчину.

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