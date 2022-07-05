Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области органами СКР возбуждено уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере бюджетных средств областным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Сумма ущерба оценивается как минимум в 56 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). За это преступление может быть назначено до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом.

По данным следствия, в 2020–2021 годах пока не установленные должностные лица Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области организовали и обеспечили заключение договоров с рядом коммерческих организаций на выполнение проектно-изыскательских работ по заведомо завышенной стоимости в размере около 100 млн рублей.

«Часть работ была фактически выполнена с использованием первоначальной проектной документации, подготовленной еще в 2016–2017 гг., в связи с чем фактическая стоимость выполненных работ составила около 36 млн рублей. Таким образом <…> в результате необоснованного завышения цены контрактов на выполнение названных работ была осуществлена растрата бюджетных денежных средств, выделенных из федерального бюджета и бюджета Ленинградской области, на сумму не менее 56 млн рублей», — раскрыли суть преступной схемы в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Не исключено, что в деле появятся и другие эпизоды, связанные с растратой денежных средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленобласти. В ходе обысков в фонде и по местам жительства нескольких сотрудников фонда и представителей строительных организаций изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия. Идут допросы лиц, возможно причастных к совершению преступления.

«Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к обеспечению возмещения причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Как сообщали ранее в правительстве Ленобласти, в 2022 году региональный Фонд защиты прав дольщиков будет вести активное строительство на стройплощадках 52 проблемных объектов Ленинградской области. На восстановление прав пострадавших граждан в бюджете региона предусмотрено 10,9 миллиардов рублей. Такую же сумму направит федеральный Фонд развития территорий.