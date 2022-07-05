Березники, Пермский край, , 14:04 — REGNUM Пермский краевой суд отменил оправдательный приговор депутату Березниковской гордумы Андрею Рашидову. Об этом сообщают СМИ.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело о мошенничестве и хищении из бюджета 5 млн рублей отправят на новое рассмотрение в Березниковский городской суд, информирует портал 59.ru.

По версии следствия, Рашидов подписывал фиктивные акты выполненных работ по обучению детей плаванию от имени Федерация водных видов спорта. между тем услуги оказывала ДЮСШ «Кристалл». Кроме того, Федерации водных видов спорта он оказал содействие в незаконном получении муниципальных заказов, которые предназначались для спортшколы. Стоит отметить, Рашидов являлся руководителем ДЮСШ «Кристал» и Федерации водных видов спорта.

Березниковский суд приговорил Андрея Рашидова к четырем годам колонии общего режима. Кассационный суд отменил первый приговор в связи с неправильной квалификацией обвинения. Рашидова освободили после отбытия девяти месяцев в колонии. В 2020 году он стал депутатом гордумы Березников. В 2021 году повторное расследование уголовного дела завершилось. В апреле 2022 года суд первой инстанции оправдал Рашидова за отсутствием доказательств вины. Однако со стороны прокуратуры последовала апелляция. Пермский краевой суд отменил оправдательный приговор.