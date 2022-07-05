Москва, 5 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Запланированные на текущий год задачи по созданию инфраструктуры сил ядерного сдерживания будут выполнены, заявил 5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«К концу года предприятиями военно-строительного комплекса будут выполнены все целевые задачи по созданию инфраструктуры сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети и арсеналов комплексного хранения», — сказал Шойгу на селекторном совещании в российском военном ведомстве.

По его словам, также будет продолжено плановое обустройство военных городков, парковых зон и технических территорий, объектов медицины и образования.