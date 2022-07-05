Кызыл, 5 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле открыт постоянный пункт сбора гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса, а также подарков для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

По его словам, сбор вещей и подарков позволит морально поддержать российских солдат на передовой. Кроме того, помощь оказывается через благотворительный фонд «Мама».

«Правительство передало фонду для отправки в Донбасс медикаменты и солдатское обмундирование, были приобретены билеты для врачей-добровольцев, поехавших в Донбасс для оказания помощи военным и мирному населению», — отметил он.

Владислав Ховалыг поблагодарил жителей республики за патриотизм, отметив, что офицерам и солдатам, выполняющим свой долг, крайне важна их поддержка.

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