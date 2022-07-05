Узбекистан и Азербайджан будут сотрудничать в аграрной сфере
Ташкент, 5 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министры сельского хозяйства Азербайджана и Узбекистана Инам Керимов и Джамшид Ходжаев на встрече в Ташкенте подписали дорожную карту по сотрудничеству в аграрной сфере. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба минсельхоза Азербайджана.
Главы ведомств провели двустороннюю встречу на полях первой встречи министров сельского хозяйства Организации тюркских государств.
«В «Дорожной карте» нашли отражение обмен опытом обеих стран в сфере системы аграрного страхования, цифровизации сельского хозяйства, механизмы господдержки сельского хозяйства, создание совместного предприятия в сфере шелководства и другие вопросы», — говорится в сообщении.
Керимов заявил, что Азербайджан готов делиться своим опытом по цифровизации сельского хозяйства с членами Организации тюркских государств.