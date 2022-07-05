Ташкент, 5 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министры сельского хозяйства Азербайджана и Узбекистана Инам Керимов и Джамшид Ходжаев на встрече в Ташкенте подписали дорожную карту по сотрудничеству в аграрной сфере. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба минсельхоза Азербайджана.

Алексей Саврасов. Сельский вид. 1867

Главы ведомств провели двустороннюю встречу на полях первой встречи министров сельского хозяйства Организации тюркских государств.

«В «Дорожной карте» нашли отражение обмен опытом обеих стран в сфере системы аграрного страхования, цифровизации сельского хозяйства, механизмы господдержки сельского хозяйства, создание совместного предприятия в сфере шелководства и другие вопросы», — говорится в сообщении.

Керимов заявил, что Азербайджан готов делиться своим опытом по цифровизации сельского хозяйства с членами Организации тюркских государств.