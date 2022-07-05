Сочи, Краснодарский край, , 13:59 — REGNUM Все пляжи Сочи будут проверены после инцидента с жестоком избиением туриста. Вопрос обсуждался на встрече с арендаторами пляжных территорий в администрации города-курорта 5 июля, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Пляж Сочи Sochiadm.ru

В ходе встречи с предпринимателями замглавы администрации города Инна Петухова потребовала неукоснительного соблюдения сотрудниками пляжей и представителями ЧОПов должностных инструкций и правил.

«В этот высокий летний сезон мы ожидаем в Сочи около 5 миллионов туристов. И, безусловно, их отдых не должен быть омрачен подобными фактами. Это недопустимо», — подчеркнула Петухова.

Чиновница заявила, что все 188 пляжных территорий, действующих на территории Сочи, будут проверены на предмет проведения инструктажа с персоналом.

«Наша позиция в этом плане жесткая — вплоть до расторжения договора с арендаторами пляжей, где еще произойдут подобные случаи», — сказала заместитель главы города Инна Петухова.

В ходе беседы подчёркивалось, что все сотрудники пляжей должны быть одеты в униформу, чтобы отдыхающие могли понять, кто перед ними — спасатель или сотрудник службы безопасности пляжа. В случае нештатной ситуации необходимо вызывать сотрудников полиции или Росгвардии, а не пытаться разобраться самостоятельно.

Отметим, что проверки пляжей в Сочи начались уже с 5 июля. Дополнительно проверяют наличие и условия договоров, заключенных с охранными предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об избиении на пляже «Фрегат» его сотрудниками 23-летнего отдыхающего, с которым у них возник конфликт. Удары, по данным очевидцев, наносились металлическими прутьями. По словам родственников, мужчина получил гематомы. Полиция сообщила о задержании четырёх подозреваемых в нападении.

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