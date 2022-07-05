Бишкек, 5 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Сборная Киргизии заняла четвёртое место среди 14 стран в общекомандном зачёте на международном турнире «Uzbekistan Open», состоявшемся в столице Узбекистана, передаёт «Sportdata».

Соревнования по кикбоксингу

Киргизские спортсмены смогли завоевать 23 медали — в копилке команды оказались девять золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей

По количеству наград лидирует сборная Узбекистана — на её счету 119 золотых, 123 серебряных и 210 бронзовых медалей.

На втором месте расположилась команда Казахстана. Она завоевала 29 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Третье место досталось спортсменам из Таджикистана, которым удалось заполучить 26 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых медалей.